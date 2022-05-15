حمية من طاريا: انتخبت من لديه قرار حر وسيد ومستقل

ادلى وزير الاشغال علي حمية بصوته في طاريا، وقال: "انتخبت من لديه قرار حر وسيد ومستقل ومن يعزز عناصر القوى في هذا البلد”، مضيفاً “انتخبت من رفض السياسات المالية وعمل على خيار سياسي اقتصادي لنهضة لبنان".

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