محافظ عكار: شكاوى بسيطة وجاهزون لحل أي اشكال

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أشار محافظ عكار عماد اللبكي في تصريح، الى انه "بعد انقضاء اربع ساعات على بدء العملية الانتخابية في المحافظة التي تعتبر من اكبر المحافظات اداريا، كونها غير مقسمة على قائمقاميين، لدينا 523 قلم اقتراع، وحتى الساعة لم ترد سوى شكاوى بسيطة نقوم بمعالجتها مباشرة، بالتعاون مع فصائل الدرك وقائد الدرك والقوى المولجة حماية العملية الانتخابية، وتقوم غرفة العمليات بحل كل المشاكل الإدارية واللوجستية"، لافتا الى ان "المحافظة جاهزة لحل أي اشكال محتمل حدوثه".واعلن اننا "غير قادرين على تحديد نسب الاقتراع، ونبقى في انتظار وصول لجان القيد وصناديق الاقتراع مساء الى المحافظة، فوحدها الماكينات الانتخابية والمندوبون يمكنهم تحديد نسب الاقتراع حتى الآن".