أمل ابو زيد يدلي بصوته في بلدته مليخ (صور)

أدلى المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في دائرة جزين صيدا، النائب السابق أمل ابو زيد، بصوته، في قلم الاقتراع في بلدته مليخ في جزين.

وبدأ جولة تشمل عدداً من قرى وبلدات الدائرة.