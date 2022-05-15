Advertisement

لبنان

أمل ابو زيد يدلي بصوته في بلدته مليخ (صور)

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:56
A-
A+
Doc-P-952435-637882128930680779.jpeg
Doc-P-952435-637882128930680779.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدلى المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في دائرة جزين صيدا، النائب السابق أمل ابو زيد، بصوته، في قلم الاقتراع في بلدته مليخ في جزين.
 
وبدأ جولة تشمل عدداً من قرى وبلدات الدائرة.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مخالفات في بعض اقلام الاقتراع في منطقة جزين
lebanon 24
15/05/2022 23:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أطالب الاجهزة الأمنية بتوقيف المعتدين على مندوبي لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين"
lebanon 24
15/05/2022 23:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: اقبال كثيف في معظم مراكز الاقتراع في جزين
lebanon 24
15/05/2022 23:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة اقتراع الموظفين في دائرة جزين بلغت 50 بالمئة (الجديد)
lebanon 24
15/05/2022 23:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جزين

امل ابو زيد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:33 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:23 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website