ميقاتي من غرفة عمليات "قوى الأمن": ما يجري اليوم ليس سهلاً رغم الأوضاع الصعبة

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل قليل، غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" في الأشرفيّة، وكان في استقباله الوزير بسام المولوي ومدير عام "قوى الأمن الداخلي" اللواء عماد عثمان.

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وفي تصريح له، قال ميقاتي: "ما يجري اليوم ليس بالأمر السهل في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأردف: "مساء اليوم سنهنّئ اللبنانيين والله يتمم على خير والصعوبات اليوم اكبر من أي وقت مضى بسبب الأوضاع الإقتصادية".

وكان ميقاتي زار غرفة العمليات في الجيش للاطلاع على الوضع الامني للانتخابات.



وكان في استقبال ميقاتي وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون.



وحيا رئيس مجلس الوزراء جهود العسكريين المنتشرين في كافة المناطق اللبنانية لمواكبة الانتخابات، معرباً عن أمله في أن ينتهي اليوم الانتخابي بسلامٍ وأمان.



بدوره، توجه سليم بالتحية إلى العسكريين، قائلاً: "بفضل إيمانهم بوطنهم وحكمة قيادتهم يستطيع المواطنون ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع".



من جهته، قال قائد الجيش العماد جوزاف عون: "إيمان العسكريين وإرادتهم الصلبة هما الحافز لاستمرارهم في تنفيذ مهماتهم على الرغم من كل الظروف الصعبة".