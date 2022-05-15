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لبنان

جعجع: أطالب الاجهزة الأمنية بتوقيف المعتدين على مندوبي لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين"

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:20
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طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر حسابه على "تويتر"، "الأجهزة المعنية القضائية والعسكرية والأمنية توقيف المعتدين على مندوبي لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين"، حيث تفاجأ مندوبو هذه اللائحة في بلدة كفرحونة بهجوم مفتعل ومنظّم من قبل مجموعة تابعة لـ"حزب الله" وحركة "أمل" وتضم أكثر من خمسين عنصرا".
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كما طالب الأجهزة الأمنية تأمين أمن الانتخابات كما يجب، لأن ما يحصل يشكل اعتداءً موصوفا على المرشحين وترهيبا مكشوفا للناخبين.
 
 
 
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