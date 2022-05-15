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لبنان

توقف الانتخابات في الرام - بعلبك.. هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف الانتخابات في قلم رقم ٣٣ في الرام، بعلبك وتلف الأوراق من سجل ٣٤ إلى ٥٠.
 
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