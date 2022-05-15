سليمان أدلى بصوته في عمشيت :على الناخب مسؤولية كبيرة

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أدلى الرئيس ميشال سليمان بصوته في ثانوية عمشيت الرسمية، وقال:"على الناخب ان يعرف أن عليه اليوم مسؤولية كبيرة في ان يعرف كيف عليه ان يصوت اما مع الدويلة او مع الدولة".ودعا سليمان الناخبين"الى التصويت لمن يطالب بالحياد وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وضبط الحدود وعدم التدخل في صراعات المحاور".وتوقع "ان تكون نسبة الاقتراع في لبنان شبيهة بنسبة اقتراع اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب".