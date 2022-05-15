نصار اقترع في جبيل: الشعب اللبناني شعب عنيد وسلاحه العزة والكرامة

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أدلى وزير السياحة وليد نصار بصوته في قلم كنيسة مار بطرس في جبيل، ووصف في تصريح ما يحصل اليوم ب"العرس الوطني في لبنان"، مشيرا الى "ان "حكومة معا للانقاذ"، أثبتت قدرتها على اجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري".وأمل نصار "أن يمر هذا النهار بسلام فيكون للبنان غدا مجلسا نيابيا جديدا منبثقا من ارادة الشعب". وشدد على "ضرورة ان نبقى متفائلين بمستقبل وطننا. فالشعب اللبناني شعب عنيد وسلاحه العزة والكرامة لا الرشاوى والاغراءات الانتخابية"، داعيا اياه الى اللمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية"