كم بلغ عدد جوازات السفر التي تم تجديدها للانتخابات؟

علم "لبنان24" أنّ عدد جوازات السفر التي تم تجديدها ليوم واحد من أجل استخدامها خلال الانتخابات النيابيّة، بلغ 8200 جواز سفر.



وأشارت المعلومات إلى أنّ عملية التجديد تستمرّ اليوم حتى الساعة 6 مساءً، ومن المتوقع أن يصل عدد الجوازات التي سيتمّ تجديدها إلى 10 آلاف جواز سفر.

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