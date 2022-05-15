إيقاف عملية الاقتراع في هذه البلدة بعد نفاد اللوائح

أوضح رئيس بلدية حراجل طوني زغيب أن القلمين 1 و 2 للاناث، أوقفا بعدما نفدت لوائح الاقتراع وعددها 150 تم تأمينها صباحا، في حين أن هذين القلمين يضمان زهاء 500 ناخب.

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