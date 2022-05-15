اشكال بين مناصري حزبين في كفرزبد البقاع والجيش تدخل لفضه

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ، ان اشكالا وقع بين مناصري حزبين في بلدة كفرزبد شرق زحلة امام احد مراكز الاقتراع، وتدخلت عناصر الجيش وعملت على فض الاشكال.



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