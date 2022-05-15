وزير العدل تلقى شكاوى من بلدات عدة واتصل بمولوي لمتابعتها!

تابع وزير العدل القاضي هنري الخوري، وبعد ورود شكاوى ومطالبات من بلدات وقرى عدة، الى وزارة العدل عن عدم وصول ملاحق للوائح الشطب الى مراكز الإقتراع حتى تاريخه، فأجرى اتصالا بوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الذي وعده بمتابعة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة.

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