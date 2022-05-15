بعد تداول أخبار عن ان عون خرق الصمت الانتخابي.. جريصاتي يرد: الجهل عذر مخفف

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي أن "الجهل عذر مخفف، ومن يقول إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خرق الصمت الانتخابي، قد يكون فاته قانون الانتخاب وتحديدا مادة الإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية".

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وحيا بعد إدلائه بصوته في تكميلية زحلة الثانية الرسمية المختلطة، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات على جهودها "من خلال السهر على حسن أداء هذا الواجب الوطني، ولكنها رغم ذلك أخطات عندما اعتبرت أن رئيس الجمهورية خرق الصمت الانتخابي". وقال: "رئيس البلاد يستطيع في أي حين أن يوجه كلمة الى اللبنانيين بمثابة توجيهات لحثهم على كثافة الاقتراع، بهدف حسن التمثيل وفاعليته، بحسب ما ورد في اتفاق الطائف، واستكمال مسيرة الإصلاح".



وختم: "جل من لا يخطىء والكمال لله".