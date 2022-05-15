عون يتابع العملية الانتخابية من قصر بعبدا

واكب رئيس الجمهورية ميشال عون مسار العملية الانتخابية في المناطق اللبنانية كافة من خلال غرفة المتابعة التي استحدثتها المديرية العامة للرئاسة في قصر بعبدا وتلقى الرئيس عون تقارير من الأجهزة المختصة حول بعض الحوادث الأمنية التي رافقت العملية الانتخابية.

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