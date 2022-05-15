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لبنان

خبر عن تعرّض وزير سابق لاعتداء أثناء الاقتراع.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2022 | 05:56
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انتشر خبرٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشيرُ إلى أن الوزير السابق غسان عطالله تعرّض لاعتداء في بلدته البطمة - المختارة (قضاء الشوف)، وذلك أثناء قيامه بعملية الاقتراع.
بدورها، نفت مصادر مقربة من عطالله لـ"لبنان24" هذا الخبر، مشيرة إلى أنه "عار من الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضافت: "كان هناك استقبالٌ كبير جداً لعطالله في بلدته، ولم يكن هناك أي إشكال".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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