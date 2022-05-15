خبر عن تعرّض وزير سابق لاعتداء أثناء الاقتراع.. من هو؟

انتشر خبرٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشيرُ إلى أن الوزير السابق غسان عطالله تعرّض لاعتداء في بلدته البطمة - المختارة (قضاء الشوف)، وذلك أثناء قيامه بعملية الاقتراع.

بدورها، نفت مصادر مقربة من عطالله لـ"لبنان24" هذا الخبر، مشيرة إلى أنه "عار من الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضافت: "كان هناك استقبالٌ كبير جداً لعطالله في بلدته، ولم يكن هناك أي إشكال".