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لبنان

فريد هيكل الخازن ادلى بصوته في غادير!

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:56
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ادلى النائب فريد هيكل الخازن بصوته في ثانوية جورج افرام الرسمية في "غادير".
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