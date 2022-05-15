20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وليد جنبلاط ادلى بصوته في المختارة
Lebanon 24
15-05-2022
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ادلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بصوته في مدرسة كمال جنبلاط الرسمية في المختارة، ترافقه زوجته نورا التي اقترعت بدورها.
وترافق ذلك مع وصول النائب نعمة طعمة الذي ادلى بصوته ايضا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسجيل صوتي من وليد جنبلاط قبل الانتخابات.. ماذا قال فيه؟
Lebanon 24
تسجيل صوتي من وليد جنبلاط قبل الانتخابات.. ماذا قال فيه؟
15/05/2022 23:56:29
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: نحن على مشارف اغتيال جديد عبر الانتخابات التشريعية وسنرد الهجمة عبر صناديق الاقتراع
Lebanon 24
جنبلاط: نحن على مشارف اغتيال جديد عبر الانتخابات التشريعية وسنرد الهجمة عبر صناديق الاقتراع
15/05/2022 23:56:29
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: لا ننتظر الانتخابات كي نحدد موقفنا ورؤيتنا للبنان ومواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم
Lebanon 24
جنبلاط: لا ننتظر الانتخابات كي نحدد موقفنا ورؤيتنا للبنان ومواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم
15/05/2022 23:56:29
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب تيمور جنبلاط خلال اطلاق لائحة الشراكة والإرادة في بيت الدين: سنواجه بقوة خلال الانتخابات وسنضغط للوصول إلى الاصلاحات وإتمام خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
النائب تيمور جنبلاط خلال اطلاق لائحة الشراكة والإرادة في بيت الدين: سنواجه بقوة خلال الانتخابات وسنضغط للوصول إلى الاصلاحات وإتمام خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي
15/05/2022 23:56:29
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط
انتخابات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
01:45 | 2022-05-15
15/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
04:30 | 2022-05-15
15/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
07:33 | 2022-05-15
15/05/2022 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
08:45 | 2022-05-15
15/05/2022 08:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:33 | 2022-05-15
جعجع: متفوقون على "التيار" في كل المناطق المسيحية
16:30 | 2022-05-15
دوائر البقاع: مشاركة متدنية وصراع داخل الحلف الواحد
16:23 | 2022-05-15
باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة
16:08 | 2022-05-15
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
15:52 | 2022-05-15
بالأرقام.. إليكم نسب الإقتراع شبه النهائية في كل الدوائر الانتخابية
15:37 | 2022-05-15
إطلاق نار كثيف في طرابلس.. ما القصّة؟
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 23:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact