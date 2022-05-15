وليد جنبلاط ادلى بصوته في المختارة

ادلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بصوته في مدرسة كمال جنبلاط الرسمية في المختارة، ترافقه زوجته نورا التي اقترعت بدورها.

وترافق ذلك مع وصول النائب نعمة طعمة الذي ادلى بصوته ايضا.

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