توقف العملية الانتخابية في مركزي اقتراع في فنيدق.. ما السبب؟

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توقفت العملية الانتخابية في مركزي الاقتراع في بلدة فنيدق بسبب الفوضى والاشكالات والتجاوزات التي تحصل بين مندوبي المرشحين ومؤيديهم.وطالب الجميع الجيش والقوى الامنية التدخل الفوري لاعادة الهدوء وضبط الوضع بما يؤمن عودة العملية الانتخابية وانتظامها.