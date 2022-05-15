مشكلة لوجيستية جديدة في هذه البلدة العكارية!

اشتكى اهالي بلدة السمونية - عكار من عدم وجود صندوق اقتراع لسجلاتهم، مشيرين الى أنه تم ابلاغهم بأن يدلوا أصواتهم بصندوق في بلدة الحيصة - عكار/ صندوق الذكور، وفق مندوب "لبنان 24".



مع العلم انه في الانتخابات البلدية والاختيارية كان هناك صندوق اقتراع خاص للسمونية ذكور إناث.

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