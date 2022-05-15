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لبنان

جريحان خلال اشكال امام مركز الاقتراع في بلدة البيرة العكارية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:32
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريحين خلال اشكال امام مركز الاقتراع في بلدة البيرة عكار.
 
 
وذكرت قيادة الجيش، عبر تويتر أن إشكالا وقع داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز. وتدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
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