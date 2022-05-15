جريحان خلال اشكال امام مركز الاقتراع في بلدة البيرة العكارية.. إليكم التفاصيل

أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريحين خلال اشكال امام مركز الاقتراع في بلدة البيرة عكار.

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وذكرت قيادة الجيش، عبر تويتر أن إشكالا وقع داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز. وتدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.