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لبنان

لقاء بين وزير المالية ورئيس جمعية "هلا صور".. هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:38
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استقبل وزير المالية الدكتور يوسف الخليل في دارته في صور رئيس  جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية الكاتب الدكتور عماد سعيد، وكانت مناسبة للحديث في شؤون اعلامية وثقافية إضافة إلى تداعيات العملية الانتخابية النيابية في المنطقة. 
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ورحب الخليل، بحسب بيان الجمعية، بالدكتور سعيد الذي "أشاد بسيرة ومسيرة الوزير الخليل ونشاطه المميز على صعيد وزارة المالية"، وقال: "إن معاليه تسلم الوزارة في ظل ظروف صعبة يجتازها الوطن"، وأعرب عن أمله في ان ينجح الوزير الخليل في مهامه سيما و"انه خبير ومهندس بارع في قراراته وسياسته المالية".
 
واشار الى دعم الوزير لنشاطات "هلا صور" وآخرها معرض الكتاب العربي السادس الذي تقيمه الجمعية في مركز باسل الاسد الثقافي مرة كل عام. 
 
وختم الخليل، متمنيا ان "يتعاون الجميع لانقاذ وطننا الغالي من الازمات الخانقة، واهمها الوضع المعيشي والاقتصادي والهموم اليومية للمواطنين الذين باتت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر".
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