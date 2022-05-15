تعرّض المرشح محمود عواد ومندوبين للاعتداء في بلدة جبيلية.. وبيان اتهامي لـ"القوات"

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، البيان الآتي: "تعرض الدكتور محمود عواد المرشح في دائرة جبيل- كسروان على لائحة "معكم فينا للآخر" والمتحالف مع "القوات اللبنانية" لاعتداء جسدي في بلدة الصوانة في جبيل، كما تم تكسير سيارته والاعتداء على المندوبين أمام القلم.

وفي الإطار نفسه اعتدت مجموعة تابعة لـ"حزب الله" على مندوبي لائحة "معكم فينا للآخر" في قلم مزرعة السياد في جبيل، حيث قاموا بإخراج مندوبي اللائحة ومنعهم من الدخول إلى القلم.

وفي سياق الخروقات أيضا تم الاعتداء على مندوبي لائحة "بناء الدولة" في بلدة قصرنبا في بعلبك- الهرمل وتم إخراجهم بالقوة من القلم.

وتأسف الدائرة شديد الأسف للانتهاكات المتواصلة التي تستهدف العملية الانتخابية وتهدِّد حرية الناخبين في الدوائر التي لقوى الأمر الواقع الخارجة عن الشرعية نفوذ داخلها، وتطالب الأجهزة المعنية بالتحرك لإعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف الفاعلين والمرتكبين".