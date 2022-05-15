نسب الاقتراع إلى ارتفاع وإشكالات في عدد من الأقلام.. ماذا في التفاصيل؟

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أفاد مندوبو "الوكالة الوطنية للاعلام" في المناطق أن نسب الاقتراع بدأت بالارتفاع نسبيا منذ الأولى من بعد الظهر، في حين شهدت بعض الأقلام عددا من الاشكالات سرعان ما حلت بعد تدخل القوى الأمنية.بيروت - 2لا تزال وتيرة توافد المواطنين ال مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية ولا سيما في ميناء الحصن ورأس بيروت وعين المريسة والمرفأ تزداد مع تقدم الساعات في هذا النهار الانتخابي الطويل، مع حصول اشكالات متنوعة حول اولوية الدخول للاقلام والادلاء بصوتهم بسرعة خوفا من حصول اشكالات بين اللوائح المتنافسة وعملت القوى الامنية المولجة على فض الاشكالات وتسهيل دخول المواطنين ال الاقلام الانتخابية.وتشهد معظم مراكز الاقتراع وقوف السيارات للموطنين في الطرقات، مما تسبب بزحمة سير خانقة وتعمل القوى الأمنية على تحويل السير إلى مسارب فرعية، فضلا عن دوريات راجلة للجيش اللبناني في المنطقة ومحيطها. وما ما زالت المكاتب الانتخابية للوائح المتنافسة تحاول ان تستقطب المزيد من الناخبين لاجل ان يصوتوا لها ويعملون على حمل بعض ذوي الاعاقة الى الاقلام وبين الحين والاخر تشهد المنطقة مرور مواكب سيارات ودراجات نارية تبث اناشيد وأغاني وطنية عبر مكبرات الصوت في الأحياء في بيروت.صيدابلغت نسبة الاقتراع في صيدا عند الاولى بعد الظهر 17.5 في المئة بحسب احدى الماكينات الانتخابية.عاليهيتواصل توافد الناخبين الى أقلام الاقتراع في منطقة أعالي عاليه، حيث يسجل ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع التى كانت خجولة في الصباح الباكر.رؤساء الاقلام أبدوا ارتياحهم لحسن سير الاقتراع والهدوء الذي يتحلى به الناخبون والمندوبون على حد سواء وللتعاون القائم ما أضفى على العملية أجواء ايجابية.بعبدابلغت نسبة الاقتراع في قضاء بعبدا ظهرا 20.5 في المئة، وسط إجراءات أمنية مشددة في مراكز الاقتراع، ولم يسجل أي حادث امني، وتسير العملية الانتخابية بوتيرة هادئة في ظل اقبال كثيف للاناث.بعلبكبلغت نسبة الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل حتى الأولى من بعد ظهر اليوم 24 %، في حين تجاوزت النسبة 33 % في بعض الأقلام، وتدنت إلى ما دون 20 % في أقلام أخرى.وقد سجل إشكال في بلدة الرام بين مندوبي ماكينات انتخابية داخل القلم 33، ما أدى إلى بعثرة بعض المستلزمات والتعدي على رئيس القلم، فتوقف الاقتراع في المركز لبعض الوقت ريثما تمت المعالجة من قبل القوى الأمنية، وأرسلت المحافظة بديلا لما تم تلفه، بواسطة دورية من أمن الدولة، واستؤنفت العملية الانتخابية من جديد.وجال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على مركز ثانوية دير الأحمر ومركز ثانوية خليل مطران الأسقفية في بعلبك، وقال إثر الجولة: "يتوقع أن يحصل في الانتخابات عادة بعض الإشكالات، ولكن العبرة في سرعة معالجتها، فقد حصل منع لمندوبي إحدى اللوائح إلى أحد مراكز الاقتراع، وأكثر من قلم اقتراع، ولكن تمت معالجة الموضوع فورا عبر قوى الأمن الداخلي الذين يؤمنون السلامة العامة، وحصل اشكال في بلدة الرام في القلم الرقم 33 واعتداء على رئيس القلم، وتمت معالجة الموضوع فورا من قبل القوى الأمنية، والامور عادت إلى ما كانت عليه في البلدة".أضاف: "يمكن القول إن الأمور التي تحدث متوقعة، ولكن تتم معالجتها بشكل فوري، والآن نحن في دير الأحمر، وقد قمنا بجولة، والأمور تسير بشكل طبيعي نسبة الاقتراع في أحد الاقلام تخطت 23 %، وما زلنا في النصف الأول من النهار ونحن بالطبع نتابع كل التفاصيل".المنيةتستمر العملية الانتخابية في بلدات المنية، وسط اجواء هادئة ، وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى الأولى من بعد الظهر، نحو 13% ، بعد اقتراع 6500 ناخب من اصل 48008.البقاع الشماليتتواصل العملية الانتخابية في البقاع الشمالي بشكل هادئ في جو ديموقراطي، وقد وصلت نسبة الاقتراع في بعض الأقلام إلى 24% وبقيت متدنية في الأقلام في القرى الملتزمة قرار الرئيس الحريري بالمقاطعة.الكورةوارتفعت نسبة المقترعين في قضاء الكورة بعد قداديس يوم الأحد حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع بكثافة وبلغت النسبة حتى الأولى من بعد الظهر نحو 22 %.وكان أدلى المرشح فادي كرم بصوته في قلم المدرسة الرسمية للصبيان في كوسبا، وسمعان البشواتي في بلدة دده وانيس نعمه في بلدة قلحات. ولوحظ انتشار الأجهزة الأمنية ووجود لأفراد البعثة الاوروبية وجمعية lade لمراقبة حسن سير الانتخابات حول وداخل المراكز.البقاع الغربي وراشياوفي راشيا والبقاع الغربي، سجل اقبال كثيف منذ الثانية عشرة ظهرا على مراكز الاقتراع. وتراوحت النسبة بين 30% و35% في المئة، في حين لم يسجل حتى الساعة اي إشكال .زغرتاوفي زغرتا شهدت بعض الاقلام اقبالا كثيفا مع تقدم ساعات النهار. ولامست نسبة المقترعين حتى الأولى من بعد الظهر الـ 24 في المئة من اعداد المسجلين على لوائح الشطب. ولم يسجل حتى الساعة أي إشكال.