مخالفات في بعض اقلام الاقتراع في منطقة جزين

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه لوحظ بعض المخالفات في بعض اقلام الاقتراع في منطقة جزين، منها دخول مرافقين مع المنتخبين المسنين، بحجة مساعدتهم، بالاضافة الى وضع بعض العوازل بطريقة تفقد سرية الاقتراع.

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وقد وثقت لجنة مراقبة الانتخابات lade هذه المخالفات.