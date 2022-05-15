نسبة الإقتراع تزداد.. إليكم آخر الأرقام من كل لبنان لفترة بعد الظهر

تشهدُ نسبة الاقتراع ارتفاعاً طفيفاً في مختلف الدوائر الانتخابية، في وقتٍ تخطت نسبة الاقتراع على صعيد لبنان الـ25% عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد.

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وتختلف نسبة الإقتراع بين دائرة وأخرى، إذ أن بعضها يشهد إقبالاً ضعيفاً للمواطنين على مراكز الانتخاب، في حين أن هناك دوائر تخطت فيها نسبة الإقتراع الـ30%، مثل دائرة الشوف - عاليه.