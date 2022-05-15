نسبة الإقتراع تزداد.. إليكم آخر الأرقام من كل لبنان لفترة بعد الظهر

تشهدُ نسبة الاقتراع ارتفاعاً طفيفاً في مختلف الدوائر الانتخابية، في وقتٍ تخطت نسبة الاقتراع على صعيد لبنان الـ25% عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد.
وتختلف نسبة الإقتراع بين دائرة وأخرى، إذ أن بعضها يشهد إقبالاً ضعيفاً للمواطنين على مراكز الانتخاب، في حين أن هناك دوائر تخطت فيها نسبة الإقتراع الـ30%، مثل دائرة الشوف - عاليه.
نسبة الإقتراع بحسب الدوائر حتى الساعة 2:
- دائرة بيروت الأولى: 20.92%
- دائرة بيروت الثانية: 19.32%
- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 30.14%
- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 30.89%
- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27.89%
- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 30.14%
- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 21.01%
- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 21.01%
- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 21.01%
- دائرة الشمال الأولى (عكار): 15.21%
- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 17.86%
- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 17.86%
- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 19.58%
- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 19.5%
- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 25.88%
(تحديث مستمر)