حاملاً إبنته على كتفيه.. سامي الجميل يدلي بصوته (صورة)

أدلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية المرشح عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل بصوته عند الساعة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، في ثانوية بكفيا الرسمية. وغادر من دون الادلاء بتصريح مكتفيا بالقول "على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي".

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وبدا الجميل حاملاً إبنته على كتفيه أثناء عملية الاقتراع.