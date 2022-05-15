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لبنان

حاملاً إبنته على كتفيه.. سامي الجميل يدلي بصوته (صورة)

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:35
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 أدلى رئيس حزب الكتائب اللبنانية المرشح عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل بصوته عند الساعة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، في ثانوية بكفيا الرسمية. وغادر من دون الادلاء بتصريح مكتفيا بالقول "على الجميع الالتزام بالصمت الانتخابي".
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وبدا الجميل حاملاً إبنته على كتفيه أثناء عملية الاقتراع.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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