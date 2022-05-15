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لبنان

دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2022 | 07:33
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كشفت آخر الأرقام من الماكينات الانتخابية العديدة أنّ دائرة الشوف - عاليه تشهدُ تقدماً كبيراً في نسبة الاقتراع، وذلك خلافاً لكل الدوائر الانتخابية الأخرى.
 
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ووفقاً لآخر المعطيات، فإنّ نسبة التصويت في الدائرة تجاوزت الـ30%. وحالياً، فإن نسبة الاقتراع في الشوف 33%، في حين بلغت في عاليه 22.1%. 
 
وأشارت معلومات "لبنان24" إلى أن هناك إقبالاً كثيفاً لدى الطائفة الدرزية في الشوف وعاليه على الإقتراع، في حين سجلت نسبة الإقتراع في المناطق السنية كثافة ملحوظة في التصويت.

أما في ما خصّ المناطق التي تتضمن وجوداً لـ"حزب الله" و "حركة أمل" مثل الجية وجون والمغيرية والوردانية والقماطية، فإنّ التصويت فيها انقسم على 3 مرشحين: وئام وهاب - فريد البستاني وناجي البستاني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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