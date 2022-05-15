دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟

كشفت آخر الأرقام من الماكينات الانتخابية العديدة أنّ دائرة الشوف - عاليه تشهدُ تقدماً كبيراً في نسبة الاقتراع، وذلك خلافاً لكل الدوائر الانتخابية الأخرى.

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ووفقاً لآخر المعطيات، فإنّ نسبة التصويت في الدائرة تجاوزت الـ30%. وحالياً، فإن نسبة الاقتراع في الشوف 33%، في حين بلغت في عاليه 22.1%.