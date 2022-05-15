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لبنان

وزير الداخليّة يُعلّق على المشاكل التي حصلت في بعض المناطق... وهذا ما قاله عن الوضع الامنيّ

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:40
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شدّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنّ "الوضع الأمني مضبوط بغض النظر عن بعض المشاكل التي حصلت في بعض المناطق اللبنانية، ولكننا تدخلنا فوراً وعالجناها".
 
 
وقال مولوي إنّ "الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز، وأنا حريص على الشفافية".
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وأكّد أنّ "القوى الأمنية بكامل جهوزيتها لمنع اي اشكال وكل التهويل الذي حصل لم ينجح بمنع المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم".
 
 
وأضاف مولوي: "وردتنا صورة عن وقوف شخصين خلف العازل، ووضعنا ما حصل أمامنا للمحاسبة، وأعطيت الارشادات اللازمة للتصرف مع هذه المخالفات".
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