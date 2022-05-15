"الكتلة الوطنيّة": منع مرشّحنا وجدي تابت بكسروان من دخول قلم اقتراع.. ومخالفات بالجملة في أقلام الاقتراع

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صدر عن حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" البيان الآتي:مَنعَ رئيس قلم في بلدة بقعتوتة مرشّحنا عن دائرة كسروان الفتوح على لائحة "صرخة وطن" وجدي تابت من الدخول إلى قلم الاقتراع خلافًا للقانون ما اضطرّه إلى مراجعة رئيس المركز لمعالجة المشكلة.وفي كسروان أيضًا، سُجل خرق آخر حيث تواجدت والدة أحد المرشحين في أحد الأقلام وراحت تحث الناخبين على الاقتراع لابنها المرشّح خلافًا للقانون، وعند تقديم شكوى بحقّها، رفضت القوى الأمنيّة التدخّل وأحيلت المسألة إلى لجان القيد.وبالإضافة إلى التأخّر في تسليم التصاريح في بعض المناطق، فإنّ تصرّف رؤساء الأقلام بمنع المندوبين من الدخول إلى مراكز الاقتراع تحت حجج مختلفة ومع عدم معالجة وزارة الداخليّة والبلديّات المسألة رغم مراجعتنا لها، نضع هذه التجاوزات برسم وسائل الإعلام.وكذلك فإنّ انقطاع الكهرباء في عدد من مراكز الاقتراع يشكّل عائقًا إضافيًا أمام اقتراع الناخبين وقد تسبّب في توقّف الكاميرات والشاشات التي تتيح للمندوبين التأكد من هويّة الناخبين.ونطالب القوى الأمنيّة بالقيام بدورها لجهة تأمين مراكز التصويت بشكل أكثر فعاليّة بعدما افتعلت عناصر حزبيّة بعض المشاكل. ونضع التعرّض لمواطن بالضرب بطريقة همجيّة برسم القوى المولجة حماية الانتخابات، بغض النظر عمّا يمكن أن يكون قد صدر عنه.