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لبنان

عبر الانترنت.. مواقع حزب "الكتائب" الالكترونية تتعرّض لهجوم سيبراني!

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:48
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تعرّضت المواقع الالكترونية التابعة لحزب "الكتائب اللبنانية" لهجوم سيبراني، ظهر اليوم الأحد، والمحاولات ناشطة لإعادة الوضع إلى طبيعته.
 
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