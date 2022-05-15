Advertisement

لبنان

بالتفاصيل... هكذا تمت محاولة دهس النائب بيار بو عاصي في حمانا

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:52
A-
A+
Doc-P-952520-637882234700351077.jpg
Doc-P-952520-637882234700351077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تداول وسائل الاعلام نبأ تعرض النائب بيار بو عاصي لمحاولة دهس  صدر عن مكتبه الاعلامي البيان الاتي:
اثناء اجتياز النائب بيار بو عاصي ساحة ميدان حمّانا سيراً على الاقدام انطلقت سيارة مسرعة تحمل لوحة سورية باتجاهه مما ادى الى اصابة ثلاثة من مرافقيه بجروح. وعندما تبيّن بأن سائق السيارة من أبناء حمّانا رفض النائب بو عاصي الادعاء الشخصي عليه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
15:30 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website