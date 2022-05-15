بالتفاصيل... هكذا تمت محاولة دهس النائب بيار بو عاصي في حمانا

بعد تداول وسائل الاعلام نبأ تعرض النائب بيار بو عاصي لمحاولة دهس صدر عن مكتبه الاعلامي البيان الاتي:

اثناء اجتياز النائب بيار بو عاصي ساحة ميدان حمّانا سيراً على الاقدام انطلقت سيارة مسرعة تحمل لوحة سورية باتجاهه مما ادى الى اصابة ثلاثة من مرافقيه بجروح. وعندما تبيّن بأن سائق السيارة من أبناء حمّانا رفض النائب بو عاصي الادعاء الشخصي عليه.

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