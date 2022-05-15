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لبنان

مرشّح يتعرّض للاعتداء: "صهيوني صهيوني"... من هو؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:04
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أفادت "الجديد" أنّ المرشّح واصف الحركة تعرض للاعتدء من قبل مناصرين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" في مركز الاقتراع في برج البراجنة - المنشية وسط شعارات "صهيوني صهيوني".
 
 
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واصف الحركة

حزب الله

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