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لبنان

ماذا قال بو عاصي بعد محاولة دهسه؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:11
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قال النائب بيار بو عاصي في حديث لقناة الـ"أم تي في" تعليقاً على محاولة الدهس الذي تعرض لها: "حادث الدهس غير مقصود و"حمانا بقلبي" وأنا اليوم أقوم بواجبي كمواطن فقط". 
وكان قد أصدر بو عاصي بياناً أكد فيه انه بخير وأن ثلاثة من مرافقيه تعرضوا لجروح. 
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