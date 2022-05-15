ماذا قال بو عاصي بعد محاولة دهسه؟

قال النائب بيار بو عاصي في حديث لقناة الـ"أم تي في" تعليقاً على محاولة الدهس الذي تعرض لها: "حادث الدهس غير مقصود و"حمانا بقلبي" وأنا اليوم أقوم بواجبي كمواطن فقط".

وكان قد أصدر بو عاصي بياناً أكد فيه انه بخير وأن ثلاثة من مرافقيه تعرضوا لجروح.