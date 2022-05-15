تداول صورة لناخب شاب يرتدي 4 قبعات للوائح مختلفة.. "مين دفع اكتر؟"

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لناخب في عكار، ظهر مرتدياً قبعات لـ4 لوائح، الامر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة. ومن التعليقات: "ناخب واحد لاربع لوائح"، و"بالاخر لمين صوت"، و"مين دفع اكتر".

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