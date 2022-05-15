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لبنان
تداول صورة لناخب شاب يرتدي 4 قبعات للوائح مختلفة.. "مين دفع اكتر؟"
Lebanon 24
15-05-2022
|
08:17
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لناخب في عكار، ظهر مرتدياً قبعات لـ4 لوائح، الامر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة. ومن التعليقات: "ناخب واحد لاربع لوائح"، و"بالاخر لمين صوت"، و"مين دفع اكتر".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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