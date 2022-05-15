Advertisement

لبنان

تداول صورة لناخب شاب يرتدي 4 قبعات للوائح مختلفة.. "مين دفع اكتر؟"

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:17
A-
A+
Doc-P-952529-637882248899488260.jpg
Doc-P-952529-637882248899488260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لناخب في عكار، ظهر مرتدياً قبعات لـ4 لوائح، الامر الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة. ومن التعليقات: "ناخب واحد لاربع لوائح"، و"بالاخر لمين صوت"، و"مين دفع اكتر". 
Advertisement
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
فيديو يكشف تلاعباً بأصوات ناخبين في بعلبك - الهرمل.. شاهدوا ماذا حصل
lebanon 24
15/05/2022 23:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النتائج الاولية وفقاً لبعض الماكينات الانتخابية في دائرة الشمال الاولى حتى الساعة التاسعة مساءً تشير إلى تقدم لائحة "الاعتدال الوطني" المدعومة من النائب وليد البعريني" و"هادي حبيش" يليها لائحة "عكار اولاً" المدعومة من التيار الوطني الحر
lebanon 24
15/05/2022 23:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي ملاحظات حملة حقي على اقتراع الناخبين المعوقين؟
lebanon 24
15/05/2022 23:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا زعامة سنّية على امتداد الوطن بل هناك مرشحون وناخبون وأنا سأبارك للسنّة للذين سينجحون في الانتخابات
lebanon 24
15/05/2022 23:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

ناخب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website