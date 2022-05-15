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لبنان

الوزير المكاري اقترع ووعد الإعلاميين بالسعي لصيغة تتيح لهم الاقتراع المبكر

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:36
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حيا وزير الإعلام زياد المكاري، بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع حي السيدة الغربي، وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والإعلام بأكمله، وخص بالتحية الإعلام الرسمي الذي له أولوية في قلبه.
 
وشدد على أن "الإعلام يقوم بدور مهم ومسؤول". وسأل: "هل تتخيلون انتخابات من دون إعلام". ووعد الإعلاميين بأنه سيسعى للوصول إلى صيغة تتيح لهم الاقتراع المبكر في الانتخابات المقبلة، كاشفا عن أنه حاول ذلك هذه الدورة ولكن الأمر يحتاج الى قانون.
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وأعلن أن "تلفزيون لبنان سيعتمد للمرة الأولى في نشراته لغة الإشارة". وأشار إلى أنه أكمل اليوم الستين يوما في وزارة الإعلام، واعدا بمزيد من التحسينات وقال: "انتظروا لتروا".
 
ولفت إلى أن "الأجواء الانتخابية في زغرتا جيدة والعملية تجرى بديموقراطية، وكل الاحزاب موجودة على الأرض الى جانب المجتمع المدني وهذه صورة يجب أن ننقلها الى الجميع، فالناس واعون".
 
وعن خرق الصمت الإعلامي، أوضح أن مراقبة الصمت الانتخابي من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات وأنه تواصل مع رئيس الهيئة القاضي نديم عبدالملك الذي سجل مخالفات، وأن على المرشحين الراسبين تقديم الطعون في حال وجدوا مخالفات".
 
وختم متمنيا" النجاح لمن يستحق".
 
كذلك أعلن المكاري، في حديث لـ"اذاعة لبنان"، "ان لا مشاكل جدية خطيرة حصلت خلال الانتخابات"، مشيرا الى "بعض المخالفات التي تقوم هيئة الاشراف على الانتخابات مع بعض الجمعيات بتوثيقها".
 
وقال:"الاهم في هذه المرحلة أن تمر الانتخابات بهدوء وسلام وديموقراطية. وهذا ما أراه، والجميع أيضا يتابعون ذلك عبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي.يوم الانتخاب لم ينته بعد فالنهار طويل وسنصل الى مكان فيه نتائج ومفاجآت وخيبات أمل يمكن ان يتأتى عنها ردات فعل، وأتمنى أن تظل محصورة ضمن المنافسة الديموقراطية".
 
وعما يتم تداوله عن خرق انتخابي لبعض المرشحين، قال المكاري: "يجب ألا تمر هذه الخروقات ولو أن لدينا بعض الملاحظات على القانون الانتخابي وعلى الصمت الانتخابي. تكلمت مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي عبد الملك، والاكيد أنهم يقومون بتوثيق كل المخالفات التي تحصل بالتفصيل، من خرق للصمت الانتخابي وغيره. الانتخابات تجري في لبنان في جو مشحون وظرف معقد ودقيق، إنما نتمنى على القضاء ان يتولى حل هذه المسائل، عندما يتم تحويل هذه المخالفات، وينظر فيها القضاء بشكل سريع وجدي وصارم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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