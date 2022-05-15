الانتخابات النيابية... كيف بدت الصورة العامة خلال ساعات بعد الظهر؟

ازدادت حماوة المعركة الانتخابية خلال ساعات الظهيرة وذلك وسط ارتفاع بطيئ لنسبة الاقتراع في مختلف الدوائر.



وعلى رغم الإجراءات الكثيفة للجيش وقوى الأمن الداخلي، إلا أنه حصلت إشكالات واضطرابات في بعض المناطق، خصوصاً في زحلة وحمانا، ظهر اليوم.

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مع هذا، فقد كُشف النقاب أيضاً عن سلسلة من المخالفات التي حصلت داخل عدد من مراكز الإقتراع، في وقتٍ أعطى فيه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تعليماته لغرفة العمليات في الوزارة، لإبلاغ رؤساء الأقلام بضرورة منع دخول أي كان وراء العازل مع المقترع، والتقيد بالقانون والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.



أبرز أحداث اليوم الإنتخابي خلال فترة بعد الظهر



وفي ظلّ التنافس القائم، ما زالت الأنباء عن وقوع إشكالاتٍ حول مراكز الإقتراع تتوالى. فعند ساعات الظهيرة، شهد أحد مراكز الإقتراع في بلدة البيرة - عكار إشكالاً أدى إلى سقوط جريحين.



وذكرت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنّ وقع داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز.



وتدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.



إلى ذلك، تعرض المرشّح واصف الحركة للاعتدء من قبل مناصرين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" في مركز الاقتراع في برج البراجنة - المنشية وسط شعارات "صهيوني صهيوني". كذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب بيار أبي عاصي أن الأخير تعرض لمحاولة دهس من قبل سيارة مسرعة تحمل لوحة سورية، وذلك في ساحة ميدان حمانا.



ووفقاً للمكتب، فقد أدى الحادث إلى إصابة 3 من مرافقي أبي عاصي بجروح، وعندما تبيّن بأن سائق السيارة من أبناء حمّانا رفض النائب بو عاصي الادّعاء الشخصي عليه.



وفي تصريح له عبر قناة الـ"MTV"، قال أبو عاصي تعليقاً على ما تعرض له: "حادث الدهس غير مقصود وحمانا بقلبي وأنا اليوم أقوم بواجبي كمواطن فقط".



مع هذا، فقد أفاد مندوب "لبنان24" عن وقوع إشكال بين مناصرين تابعين للائحتين متنافستين امام أحد مراكز الاقتراع في بخعون - الضنية تخلله تضارب بين مجموعة من الاشخاص.

وعلى الفور قامت القوى الامنية بالتدخل لفض الإشكال، في حين جرى إقفال القلم الذي حصل أمامه النزاع بانتظار عودة الأمور الى طبيعتها. وفي ظلّ التنافس القائم، ما زالت الأنباء عن وقوع إشكالاتٍ حول مراكز الإقتراع تتوالى. فعند ساعات الظهيرة، شهد أحد مراكز الإقتراع في بلدة البيرة - عكار إشكالاً أدى إلى سقوط جريحين.وذكرت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنّ وقع داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز.وتدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.إلى ذلك، تعرض المرشّح واصف الحركة للاعتدء من قبل مناصرين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" في مركز الاقتراع في برج البراجنة - المنشية وسط شعارات "صهيوني صهيوني". كذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب بيار أبي عاصي أن الأخير تعرض لمحاولة دهس من قبل سيارة مسرعة تحمل لوحة سورية، وذلك في ساحة ميدان حمانا.ووفقاً للمكتب، فقد أدى الحادث إلى إصابة 3 من مرافقي أبي عاصي بجروح، وعندما تبيّن بأن سائق السيارة من أبناء حمّانا رفض النائب بو عاصي الادّعاء الشخصي عليه.وفي تصريح له عبر قناة الـ"MTV"، قال أبو عاصي تعليقاً على ما تعرض له: "حادث الدهس غير مقصود وحمانا بقلبي وأنا اليوم أقوم بواجبي كمواطن فقط".مع هذا، فقد أفاد مندوب "لبنان24" عن وقوع إشكال بين مناصرين تابعين للائحتين متنافستين امام أحد مراكز الاقتراع في بخعون - الضنية تخلله تضارب بين مجموعة من الاشخاص.وعلى الفور قامت القوى الامنية بالتدخل لفض الإشكال، في حين جرى إقفال القلم الذي حصل أمامه النزاع بانتظار عودة الأمور الى طبيعتها.

وفي وقت لاحق تمكن الجيش من تطويق الاشكال، ما ادى الى عودة الامور الى نصابها واعادة فتح قلم الاقتراع المذكور.



كذلك، وقع اشكال داخل قلم اقتراع في مدرسة بحنين - المنية، ما ادى لاغلاق القلم مؤقتاً.



ووسط تلك الأحداث، علم "لبنان24" أنّ المواقع الالكترونية التابعة لحزب "الكتائب اللبنانية" تعرضت لهجوم سيبراني، ظهر اليوم الأحد، والمحاولات ناشطة لإعادة الوضع إلى طبيعته.



كذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه تمت ملاحظة بعض المخالفات في بعض اقلام الاقتراع في منطقة جزين، منها دخول مرافقين مع المنتخبين المسنين، بحجة مساعدتهم، بالاضافة الى وضع بعض العوازل بطريقة تفقد سرية الاقتراع.

وأفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال وتدافع امام مركز اقتراع بلدة مشمش عكار ( مدرسة مشمش الرسمية المختلطة) بين انصار لائحتين متنافستين ما لبث ان تم حله بعد فترة قصيرة من دون توقف العملية الانتخابية.

وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى وقوع اشكال في منطقة التل في طرابلس، وتحديدا امام مكتب الوزير محمد عبد اللطيف كبارة ، وقد تطور الاشكال الى اطلاق نار في الهواء الطلق.

كما وقع إشكال بين مناصري "القوات اللبنانية " و" حزب الله" في زحلة وحضر فوراً كل من المرشح جورج عقيص والمرشح الياس أسطفان وتوقفت عملية الاقتراع لنصف ساعة تقريباً لتعود بعدها العملية الانتخابية على طبيعتها.

ووفقا لمندوب "لبنان 24"، وقع اشكال في بلدة شكا في شمال لبنان بين مناصري "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، أثناء الزيارة التي قام بها رئيس "الوطني الحر" الى بلدة شكا.

وفي بلدة المحمرة العكارية، قام أحد الأشخاص بكسر صندوق الاقتراع ما ادى الى تدخل الجيس والى ايقاف العملة الانتخابية لوقت محدود.



كلام من وزير الداخلية



بدوره، علق وزير الداخلية بسام المولوي على ما يحصل من إشكالات وخروقات، فشدّد على أنّ "الوضع الأمني مضبوط بغض النظر عن بعض المشاكل التي حصلت في بعض المناطق اللبنانية، ولكننا تدخلنا فوراً وعالجناها".



وقال مولوي إنّ "الارقام ترد لوزارة الداخلية من غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي والنسب النهائية تصدر بعد انتهاء القضاة من الفرز، وأنا حريص على الشفافية".



وأكّد أنّ "القوى الأمنية بكامل جهوزيتها لمنع اي اشكال وكل التهويل الذي حصل لم ينجح بمنع المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم".



وأضاف مولوي: "وردتنا صورة عن وقوف شخصين خلف العازل، ووضعنا ما حصل أمامنا للمحاسبة، وأعطيت الارشادات اللازمة للتصرف مع هذه المخالفات".

بيان لحزب الله حول الاشكالات

أصدرت الماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع البيان التالي :



ان كل ما تروج له بعض منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات التي حصلت في بعض مناطق البقاع هو عار عن الصحة و غير دقيق.



ويهمنا ان نوضح للرأي العام ان حقيقة ما جرى في بلدة الكنيسة هو اشكال حصل بين مندوبين من حزب القوات وشباب من ال زعيتر و لا علاقة لحزب الله وماكينته الانتخابية به لا من قريب و لا بعيد.



و اما بخصوص ما حصل في المعلقة وحوش الامراء (قضاء زحلة) فقد تم الاعتداء من قبل عناصر حزب القوات على مندوبين من لائحة الامل والوفاء و على الناخبين في محاولة لمنعهم من الدخول الى اقلام الاقتراع و محاولة لاغلاق اقلام الاقتراع و قد قام الناخبون بالدفاع عن انفسهم امام الاعتداء الذي تعرضوا له و قد عملت قوى الامن و الجيش على فض الاشكال و ابقاء اقلام الاقتراع مفتوحة امام الناخبين. و نحن نناشد الجيش و قوى الامن بتكثيف تواجدهم لضمان حق الاقتراع لكافة المواطنين.



اما في بيت شاما و بدنايل و قصرنبا ، فقد انسحب مندوبو القوات من بعض الاقلام الانتخابية نتيجة خلاف وقع مع بعض المندوبين من لوائح اخرى و قام مسؤول من حزب الله باعادتهم الى الأقلام و تأمين المستلزمات لهم لضمان قيامهم بعملهم بكامل الحرية.



من هي الدائرة التي شهدت على أدنى نسبة اقتراع ؟