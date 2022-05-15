Advertisement

لبنان

بعد الحديث عن استهداف في البقاع لـ"بناء الدولة".. مندوبان من لائحة "الحزب" و"القوات" في صورة واحدة

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:21
A-
A+
Doc-P-952544-637882264770863295.jpg
Doc-P-952544-637882264770863295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الناشط السياسي المحامي يوسف زعيتر عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، صورة تظهر مندوبين للائحتي "الامل والوفاء" و"بناء الدولة" التابعة لـ"القوات اللبنانية"، من بلدة الكنيسة في دائرة البقاع الثالثة تحت شعار "العيش المشترك"، وذلك بعد تداول معلومات عن طرد مندوبي لائحة "القوات" من قبل بعض الناخبين في الكنيسة، للتأكيد على عدم صحة المعلومات.
Advertisement
 
 
 
وأكد زعيتر أنّ لا صحة لما يُشاع عن اعتداء وطرد لمندوبي "القوات"، بل على العكس سادت الاجواء الانتخابية بكل ديموقراطية، مع تأكيد سكان البلدة على أنّ الجوار من سكان دير الاحمر والمناطق المسيحية هم اخوة في الوطن والمواطنة، وبأنّ أي محاولة لتعكير السلم الاهلي لن تكون في مصلحة أحد.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website