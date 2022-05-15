بعد الحديث عن استهداف في البقاع لـ"بناء الدولة".. مندوبان من لائحة "الحزب" و"القوات" في صورة واحدة

نشر الناشط السياسي المحامي يوسف زعيتر عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، صورة تظهر مندوبين للائحتي "الامل والوفاء" و"بناء الدولة" التابعة لـ"القوات اللبنانية"، من بلدة الكنيسة في دائرة البقاع الثالثة تحت شعار "العيش المشترك"، وذلك بعد تداول معلومات عن طرد مندوبي لائحة "القوات" من قبل بعض الناخبين في الكنيسة، للتأكيد على عدم صحة المعلومات.

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وأكد زعيتر أنّ لا صحة لما يُشاع عن اعتداء وطرد لمندوبي "القوات"، بل على العكس سادت الاجواء الانتخابية بكل ديموقراطية، مع تأكيد سكان البلدة على أنّ الجوار من سكان دير الاحمر والمناطق المسيحية هم اخوة في الوطن والمواطنة، وبأنّ أي محاولة لتعكير السلم الاهلي لن تكون في مصلحة أحد.