​ الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية

في تمام الساعة السابعة مساء أقفلت الصناديق الاقتراعية في مختلف الدوائر الانتخابية باستثناء البعض القليل منها التي شهدت تواجدا لمجموعة من المقترعين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي.

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وخلال هذا النهار التي انطلقت فيه العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحا، شهدت الدوائر الانتخابية اقبالا متفاوتا ومتقلبا وفقا لمعطيات مختلفة ومتنوعة.

وازدادت نسب المشاركة في العملية الانتخابية بشكل تصاعدي خلال ساعات النهار ولكن غير سريع، اذ انه وحتى موعد اقفال الصناديق الاقتراعية لم تلامس النسبة العامة في لبنان الـ50%.

وفي التالي عرض اولي وسريع للنسب التي سجلت عند اقفال الصناديق الاقتراعية ولكيفية توزيع النسب العامة والمفصلة خلال مختلف ساعات النهار"

عند الساعة 7: (موعد اقفال الصناديق)





- دائرة بيروت الأولى: 27.84%



- دائرة بيروت الثانية: 38.45%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 57.16%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 46.25%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 32.1%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 22.32%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 40.45%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 51% نسبة الإقتراع في كل لبنان:38.50%- دائرة بيروت الأولى: 27.84%- دائرة بيروت الثانية: 38.45%- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 57.16%- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3%- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 46.25%- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 32.1%- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%- دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 22.32%- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 40.45%- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 51%

عند الساعة 6:





- دائرة بيروت الأولى: 27.84%



- دائرة بيروت الثانية: 32.45%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 52.77%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 47.1%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 39.42%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 32.1%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 22.32%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 39.86%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 40.34% نسبة الإقتراع في كل لبنان:36.26%- دائرة بيروت الأولى: 27.84%- دائرة بيروت الثانية: 32.45%- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 52.77%- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 47.1%- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3%- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 38.9%- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 39.42%- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 32.1%- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 33.65%- دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 22.32%- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 39.86%- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 26.7%- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 40.34%

عند الساعة 4

نسبة الإقتراع في كل لبنان:26.9%

- دائرة بيروت الأولى: 27.84%



- دائرة بيروت الثانية: 22.67%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 47.89%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 43.27%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 32.5%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 30.14%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 29.54%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 22.72%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 23.85%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 15.21%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 17.86%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 34.02%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 22.68%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 19.5%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 25.88%

عند الساعة 2:



نسبة الإقتراع في كل لبنان: 20%

- دائرة بيروت الأولى: 20.92%



- دائرة بيروت الثانية: 19.32%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 30.14%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 30.89%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27.89%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 30.14%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 21.01%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 21.01%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 21.01%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 15.21%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 17.86%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 17.86%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 19.58%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 19.5%





- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 25.88%



عند الساعة 11:



نسبة الإقتراع في كل لبنان: 14.6%



نسبة الإقتراع بحسب الدوائر:



- دائرة بيروت الأولى: 9.78%



- دائرة بيروت الثانية: 12.80%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 13.63%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 18.28%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 18.16%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 18.2%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 15.65%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 13.3%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 16.8%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 10.4%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 10.66%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 20.60%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 12.57%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 12.70%

عند الساعة 9:



نسبة الاقتراع في كل لبنان 1.67%.



نسبة الاقتراع في كل الدوائر:



- دائرة بيروت الأولى: 1.20%



- دائرة بيروت الثانية: 0.79%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 0.51%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 1.81%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 2.48%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 1.62%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 2.43%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 1.20%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 1.10%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 1.30%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 1.67%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 3.5%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 1.16%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 1.8%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 2.33%