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لبنان

الاعتداء على النائب جورج عدوان... ما صحة هذا الخبر؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 09:28
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تداولت مجموعة "961Times" على واتساب خبراً مفاده بحصول اعتداء على النائب جورج عدوان في منطقة الشوف ووقوع إصابات في صفوف مرافقيه.
يهم المكتب الإعلامي للنائب عدوان أن يؤكد أن هذا الخبر مختلق تماماً وعار من الصحة، وأن الأخير يتواجد في المكتب الانتخابي في بلدة دير القمر، حيث تسير الأمور بشكل طبيعي.
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وهذه الإشاعات كما تدل على "خبث" مطلقيها، فهي تؤكد مرة جديدة على نية مبيتة لتوتير الأجواء ومحاولة لثني الناس عن التصويت بكثافة.
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