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لبنان

حميه بعد ادلائه بصوته في طاريا: لتعزيز عناصر قوة لبنان بغية استثمار مواردنا كاملة

Lebanon 24
15-05-2022 | 09:50
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صرح وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، إثر إدلائه بصوته في بلدته طاريا، بأن "ممارسة الاقتراع في الانتخابات هي حق طبيعي لكل لبناني، والذي عليه أن يمارسه بكل مسؤولية وحس وطني". 
 
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وأضاف: "انطلاقا من هنا، كان صوتي اليوم لكل من يعمل للدفاع عن كرامة الناس والبلد، ولكل من رفض الاقتصاد الريعي ويعمل على إحياء الاقتصاد المنتج، والذي رفض ويرفض السياسات المالية على مدار 30 عاما الماضية، التي انهكت العباد والبلاد، وكذلك لكل من عمل ويعمل على ترسيخ خيار سياسي واقتصادي ومالي واداري يكون الامثل لمصلحة بناء الدولة واستعادة عافيتها".
 
وتابع: "صوتي كان لكل من رفض ويرفض بيع املاك الدولة، والذي هو خط أحمر بالنسبة ألينا ، ولذلك رفعنا شعار تفعيل مرافق الدولة العامة، بغية زيادة ايراداتها وتحقيق الاستثمار الامثل لأملاكها".
 
وقال: "الصوت مسؤولية، والذي يجب أن يعطى لكل من لديه ثقة بلبنان ومستقبله، ولكل من يعمل على تعزيز عناصر قوته لكي نستطيع استثمار مواردنا والدفاع عنها كاملة غير منقوصة، إضافة إلى أنه كان لكل من دعم ويدعم تعزيز وتفعيل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ولكل دول العالم باستثناء العدو الإسرائيلي، تحت سقف السيادة الوطنية الخالصة".
 
وختم: "الصوت يجب أن يكون لكل من يؤمن بالاصلاحات عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإصلاح ركن اساسي من أركان نهضة لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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