مكاري يكشف عن نشرة مسائية بلغة الإشارة على تلفزيون لبنان الليلة

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كشف وزير الإعلام المهندس زياد المكاري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنّ تلفزيون لبنان سيعرض مساء اليوم نشرة أخبار مترجمة بلغة الإشارة، كي يتمكن الصم من الحصول على حقهم في التواصل والوصول إلى المعلومات.وجاء في التغريدة: "ترقبوا نشرة أخبار تلفزيون لبنان عند السابعة والنصف مساءً حيث الكلمة الليلة للصم. نحن نرسل صوتنا نهاراً بورقة نضعها في صندوق الاقتراع، وهم يعكسون صدى صوتنا مساء بلغة الإشارة".وقد أرفق التغريدة بهاشتاغ #أقوى_من_الكلام.وكان الوزير المكاري قد أطلق الأسبوع الفائت، مدونة سلوك مع ممثلي جمعيات المعوقين، وأتت مبادرته هذه بنشرة للصم على تلفزيون لبنان ترجمة مباشرة لمدونة السلوك.