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لبنان

توضيح من "لادي" بخصوص الانتخابات

Lebanon 24
15-05-2022 | 09:59
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 أفادت "لادي" عبر حسابها على "تويتر" انه  "في ظل الأخبار المنتشرة التي تنسب إلى "لادي"، تؤكد الجمعية أنها مسؤولة فقط عما يصدر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصاريح متحدثيها المعتمدين مع وسائل الإعلام. بخلاف ذلك، فإن أي معلومة تنسب إلى "لادي" عارية عن الصحة".
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