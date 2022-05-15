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لبنان

بعد سلسة أخبار عن اعتداءات على مندوبين ومنتخبين.... هذا ما أوضحه "حزب الله"

Lebanon 24
15-05-2022 | 09:31
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أصدرت الماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع البيان التالي : 

ان كل ما تروج له بعض منصات الاعلام  والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات التي حصلت في بعض مناطق البقاع هو  عار عن الصحة و غير دقيق.
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ويهمنا ان نوضح للرأي العام  ان حقيقة ما جرى في بلدة الكنيسة هو اشكال حصل بين مندوبين من حزب القوات وشباب من ال زعيتر  و لا علاقة لحزب الله وماكينته الانتخابية به لا من قريب و لا بعيد.

و اما بخصوص ما حصل في المعلقة وحوش الامراء (قضاء زحلة)  فقد تم  الاعتداء من قبل عناصر حزب القوات على مندوبين من لائحة الامل والوفاء و على الناخبين في محاولة لمنعهم من الدخول الى اقلام الاقتراع  و محاولة لاغلاق اقلام الاقتراع  و قد قام الناخبون بالدفاع عن انفسهم امام الاعتداء الذي تعرضوا له و قد عملت قوى الامن و الجيش على فض الاشكال و ابقاء اقلام الاقتراع مفتوحة امام الناخبين. و نحن نناشد الجيش و قوى الامن بتكثيف تواجدهم لضمان حق الاقتراع لكافة المواطنين.

اما في بيت شاما و بدنايل و قصرنبا ، فقد انسحب مندوبو القوات من بعض الاقلام الانتخابية نتيجة خلاف وقع  مع بعض المندوبين من لوائح اخرى و قام مسؤول من حزب الله باعادتهم الى الأقلام و تأمين المستلزمات لهم لضمان قيامهم بعملهم بكامل الحرية.
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