بعد سلسة أخبار عن اعتداءات على مندوبين ومنتخبين.... هذا ما أوضحه "حزب الله"

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أصدرت الماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع البيان التالي :ان كل ما تروج له بعض منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات التي حصلت في بعض مناطق البقاع هو عار عن الصحة و غير دقيق.ويهمنا ان نوضح للرأي العام ان حقيقة ما جرى في بلدة الكنيسة هو اشكال حصل بين مندوبين من حزب القوات وشباب من ال زعيتر و لا علاقة لحزب الله وماكينته الانتخابية به لا من قريب و لا بعيد.و اما بخصوص ما حصل في المعلقة وحوش الامراء (قضاء زحلة) فقد تم الاعتداء من قبل عناصر حزب القوات على مندوبين من لائحة الامل والوفاء و على الناخبين في محاولة لمنعهم من الدخول الى اقلام الاقتراع و محاولة لاغلاق اقلام الاقتراع و قد قام الناخبون بالدفاع عن انفسهم امام الاعتداء الذي تعرضوا له و قد عملت قوى الامن و الجيش على فض الاشكال و ابقاء اقلام الاقتراع مفتوحة امام الناخبين. و نحن نناشد الجيش و قوى الامن بتكثيف تواجدهم لضمان حق الاقتراع لكافة المواطنين.اما في بيت شاما و بدنايل و قصرنبا ، فقد انسحب مندوبو القوات من بعض الاقلام الانتخابية نتيجة خلاف وقع مع بعض المندوبين من لوائح اخرى و قام مسؤول من حزب الله باعادتهم الى الأقلام و تأمين المستلزمات لهم لضمان قيامهم بعملهم بكامل الحرية.