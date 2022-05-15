"التوحيد العربي" يُحذّر من نتائج الاعتداء على أبو مجاهد

صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

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أثناء قيام العميد الركن المتقاعد امين ابومجاهد بالتصويت في بلدة بتاتر اعترضه قطاع الطرق من العناصر الحزبية المتواجدة في البلدة واعتدوا عليه مما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري.وطالب البيان وزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على سمعة القوى الامنية.وقال البيان: نحن لا نستغرب بأن هذا الحزب المذكور مازال يعيش عقلية القرون الوسطى ويرفض اي تعبير حر.وحذر البيان القوى الامنية بأننا لن نسكت عن هذا الاعتداء مهما كانت النتائج لانه يجب وضع حد لهؤلاء الزعران واذا كانت القوى الأمنية عاجزة عن ذلك فاننا قادرون على حماية أنفسنا ولن نقبل بأن يستمر قطاع الطرق الخارجون من الكهوف بهذه الممارسات.