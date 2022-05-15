Advertisement

لبنان

"التوحيد العربي" يُحذّر من نتائج الاعتداء على أبو مجاهد

Lebanon 24
15-05-2022 | 10:08
A-
A+
Doc-P-952576-637882314366543623.jpg
Doc-P-952576-637882314366543623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
أثناء قيام العميد الركن المتقاعد امين ابومجاهد بالتصويت في بلدة بتاتر اعترضه قطاع الطرق من العناصر الحزبية المتواجدة في البلدة واعتدوا عليه مما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري.
Advertisement
وطالب البيان وزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على سمعة القوى الامنية.
وقال البيان: نحن لا نستغرب بأن هذا الحزب المذكور مازال يعيش عقلية القرون الوسطى ويرفض اي تعبير حر.
وحذر البيان القوى الامنية بأننا لن نسكت عن هذا الاعتداء مهما كانت النتائج لانه يجب وضع حد لهؤلاء الزعران واذا كانت القوى الأمنية عاجزة عن ذلك فاننا قادرون على حماية أنفسنا ولن نقبل بأن يستمر قطاع الطرق الخارجون من الكهوف بهذه الممارسات.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
08:50 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website