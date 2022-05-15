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لبنان

محافظ البقاع تابع مسألة ازدحام السير على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
15-05-2022 | 10:01
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أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، في إطار متابعة ازدحام السير الذي تشهده طريق ضهر البيدر، اتصالا بقائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، الذي أفاد بأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإمكانات المتوافرة.
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كما أجرى أبو جوده اتصالا بكل من رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط رئيس بلدية بوارج محمد البسط، ورئيس بلدية المريجات جمال مشعلاني، واعطى تعليماته بضروة تكليف الشرطة البلدية بتأمين المؤازرة اللازمة لعناصر قوى الأمن الداخلي للعمل على تنظيم السير على الطريق المذكور.
المصدر: الوكالة الوطنية
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