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لبنان

كيف توزعت النسب في الدوائر الانتخابية لغاية الساعة؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 10:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، جدول يظهر نسب الاقتراع بحسب التوقيت في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر:
 
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