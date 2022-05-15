في "الشمال الاولى والثانية"... ارتفاع ملحوظ في اعداد المقترعين

أفاد مندوب "لبنان 24" عن ارتفاع ملحوظ في اعداد الناخبين الذين بدأوا بالتوافد الى مراكز الاقلام الاقتراعية في دائرتيّ الشمال الاولى والثانية ابتداءً من الساعة ٥:٣٠ من بعد ظهر اليوم .

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