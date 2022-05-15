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لبنان

مواطن يفارق الحياة امام قلم الاقتراع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-05-2022 | 11:17
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أفادت المعلومات عن وفاة  المواطن "إلياس سلوم" بعد تعرضه لنوبة قلبية، أثناء انتظار دوره للقيام بواجبه الإنتخابي في بلدة حراجل.

يذكر ان سلوم يعاني من مشاكل قلبية.
 
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الانتخابات

حراجل

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