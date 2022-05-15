مواطن يفارق الحياة امام قلم الاقتراع... اليكم التفاصيل

أفادت المعلومات عن وفاة المواطن "إلياس سلوم" بعد تعرضه لنوبة قلبية، أثناء انتظار دوره للقيام بواجبه الإنتخابي في بلدة حراجل.



يذكر ان سلوم يعاني من مشاكل قلبية.

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