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لبنان

اصابة 3 اشخاص في اشكال في مركز اقتراع

Lebanon 24
15-05-2022 | 11:22
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حصل اشكال في ساعات ما بعد الظهر بين مؤيدين ومناصرين لحزبين في مركز الاقتراع في شكا، تطور إلى ضرب بالعصي والسكاكين، وأصيب بنتيجته 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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