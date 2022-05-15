اصابة 3 اشخاص في اشكال في مركز اقتراع

حصل اشكال في ساعات ما بعد الظهر بين مؤيدين ومناصرين لحزبين في مركز الاقتراع في شكا، تطور إلى ضرب بالعصي والسكاكين، وأصيب بنتيجته 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

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