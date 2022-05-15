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لبنان

وزير الطاقة عن تمويل مشروع ربط الكهرباء بين سوريا ولبنان: البنك الدولي عدّل شروطه

Lebanon 24
15-05-2022 | 11:37
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قال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، خلال فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في سوريا: "كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز وهي شبه جاهزة". 
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وأضاف: "البنك الدولي عدل شروطه بضرورة إنهاء العقود كليا للدخول في المفاوضات المالية".
 
وختم: "سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، حتى ترسل الى الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية لإخبارهم أنها جاهزة، وفي انتظار التمويل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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